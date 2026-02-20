Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы GOAT: Мечтай по крупному Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Туркестане 21 февраля 2026

Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 21 февраля 2026 в Туркестане

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 20 Завтра 21 вс 22 пн 23 вт 24 ср 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «GOAT: Мечтай по крупному»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, RU
10:40 от 2400 ₸ 14:20 от 2800 ₸ 15:20 от 2800 ₸ 16:30 от 2800 ₸ 17:30 от 2800 ₸
Prime Cinema 160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D, RU
10:00 от 2400 ₸ 10:40 от 2400 ₸ 14:20 от 2600 ₸ 15:45 от 2600 ₸ 16:35 от 2600 ₸ 23:40 от 2900 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Верни меня из мёртвых
Верни меня из мёртвых
2025, Италия, ужасы, триллер
Железо
Железо
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Так вот зачем на самом деле Боран вернулся в «Далекий город»: это признали даже его хейтеры
Элорди не цыган, а Робби давно не юная девочка: чем зрителям не угодила экранизация «Грозового перевала»
Prime Video в феврале выпустил настоящую «бомбу»: всего 8 серий по 50 минут — идеально для запойного уикэнда
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
«Мумия» возвращается: новый хоррор от режиссера «Восстания зловещих мертвецов» получил большой трейлер и дату выхода
Сюжет не хуже «Фишера»: этот криминальный детектив основан на реальных событиях — «Папина дочка» сыграла блестяще
Смысл названия «Хрустального» поняли не все зрители: дело не в городе, а в Антоне Васильеве
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
«Ком в горле от того, что произошло»: 4 серия «Детей перемен» ломает даже самых стойких фанатов (спойлеры)
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Лучшей роли Джоли не придумаешь: детектив покруче сериалов НТВ – финал бесподобен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше