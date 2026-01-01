Меню
Киноафиша
Туркестан, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Чарли чудо-пёс
Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 2026 в Туркестане
Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 2026 в Туркестане
О мультфильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Расписание сеансов в городе Шымкент
Завтра
30
сб
31
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Galaxy Cinema Shymkent
г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330
2D, RU
10:15
от 1700 ₸
12:10
от 1700 ₸
14:05
от 1900 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
10:20
от 2400 ₸
12:10
от 2400 ₸
Kinopark 5 Mega Planet
г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
10:30
от 2400 ₸
12:30
от 2400 ₸
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Гренландия 2: Миграция
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Qiyal
Отзывы
2024, Казахстан, комедия
Кыял
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
На помощь!
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667