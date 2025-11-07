Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Пушистые каникулы Расписание сеансов Пушистые каникулы, 2025 в Туркестане

Расписание сеансов Пушистые каникулы, 2025 в Туркестане

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Пушистые каникулы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, RU
12:40 от 2400 ₸
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Adal
Adal
2025, Казахстан, драма
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
Зачем Косой выпил шампунь в «Джентльменах удачи» — и почему Хмырь хохотал как не в себя, а Трошкин едва не упал в обморок
Главные продолжения ноября: 5 новых российских сериалов, у которых полно фанатов — тут только на игру Куценко и Кяро стоит глянуть
Еще до «Мурки» Шарапов сыграл мелодию, которую точно не мог знать наизусть: в Сети уличили героя «Места встречи изменить нельзя»
Критики считают эту комедию одной из лучших, а вы могли пропустить: фильм с 92% «свежести» и Уизерспун — речь не про «Блондинку в законе»
Планету Плюк нашли в реальности: вот где Данелия снимал «Кин-дза-дза!» и собирал пепелац на свалке
«Хорош Янковский, да только толку мало»: зрители спорят, что не так с новым российским сериалом о бывшем криминальном авторитете
Это не сокращенная версия фамилии: почему персонажа Моргана Фримена в «Побеге из Шоушенка» зовут Рэд и при чем тут шутка про ирландца
Главный недострой Marvel: что происходит с «Блэйдом» спустя 6 лет после анонса продолжения — уже не верится, что он выйдет
Как эльфы называли Цири в «Ведьмаке»? Тайна ее двух имен хранит пророчество о судьбе мира
«Я не знаю, сколько дней я плакал»: создатели «Очень странных дел» объяснили, почему финал разделили на три части
Кто такой Гаврила Шереметьев в «Джентльменах удачи»? Вот как на самом деле звали героев легендарной комедии
Без Бокова Янковского, зато с Петровым: «Фишер» с 42 млн просмотров возвращается в новом составе — Wink все официально подтвердил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше