Киноафиша
Фильмы
Злая. Часть 2
Расписание сеансов Злая. Часть 2, 2025 в Туркестане
Расписание сеансов Злая. Часть 2, 2025 в Туркестане
О фильме
Вся информация о фильме
г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, RU
10:20
от 2400 ₸
12:50
от 2400 ₸
15:20
от 2800 ₸
16:20
от 2800 ₸
Prime Cinema
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D, RU
10:00
от 2400 ₸
11:50
от 2400 ₸
12:40
от 2400 ₸
14:55
от 2600 ₸
19:20
от 2900 ₸
21:15
от 2900 ₸
23:30
от 2900 ₸
