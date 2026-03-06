Меню
Прыгуны
Расписание сеансов Прыгуны, 2026 в Туркестане
10 марта 2026
Расписание сеансов Прыгуны, 10 марта 2026 в Туркестане
Вся информация о мультфильме
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D, KZ
12:35
от 1500 ₸
15:00
от 1500 ₸
18:05
от 1500 ₸
20:10
от 1500 ₸
2D, RU
10:00
от 1500 ₸
12:00
от 1500 ₸
14:00
от 1500 ₸
15:35
от 1500 ₸
16:05
от 1500 ₸
18:10
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
