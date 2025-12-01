Меню
Киноафиша
Туркестан, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Пять ночей с Фредди 2
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Туркестане
31 декабря 2025
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 31 декабря 2025 в Туркестане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Завтра
28
пн
29
вт
30
ср
31
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Пять ночей с Фредди 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Prime Cinema
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D, RU
10:00
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Анаконда
Отзывы
2025, США, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Журнал HELLO! назвал лучший российский сериал 2025 года: и это — одна из лучших ролей Ивана Янковского
«Наш папа – Дед Мороз!» и еще 5 новогодних российских фильмов на ИВИ: идеальны для просмотра в конце декабря
«Злая. Часть 2» получила точную дату цифровой премьеры: настоящий подарок под Новый год для фанатов Эльфабы
Только эта невеста в «Великолепном веке» была в белом, а не красном платье: почему была нарушена турецкая традиция?
Тот гнусавый голос с кассеты «Терминатора» и «Крепкого орешка» помнят все, кто застал 90-е: вот кто за ним скрывался
Как учатся в Хогвартсе на самом деле: сколько лет, курсов и уроков проходит Гарри Поттер от письма совы до выпуска
Первую сказку «Морозко» сняли еще в 1924 году и сразу же запретили: власти не оценили возвращение к истокам
«Дюну» боготворят, но есть и другие: 5 экранизаций научно-фантастических романов, превзошедших оригинал
Фанаты нашли связь между Генри Крилом и Джойс в «Очень странных делах»: именно поэтому Векна выбрал Уилла
Где снимали знаменитые фильмы с новогодней атмосферой: локации из «Иронии судьбы», «Чародеев» и других
Маколей Калкин оказался главным злодеем? «Фоллаут» намекнул, кого он играет во 2 сезоне — 31 декабря все и узнаем
В 2025 году в России вышло сразу 17 сильных и цепляющих сериалов: среди них и «Аутсорс», и «Тоннель», и «Камбэк»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667