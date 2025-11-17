Меню
Фильмы
Бегущий человек
Бегущий человек, 2025 в Туркестане
17 ноября 2025
Бегущий человек, 17 ноября 2025 в Туркестане
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Факты
Вся информация о фильме
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza
г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, RU
10:00
от 1900 ₸
14:10
от 2100 ₸
15:10
от 2100 ₸
16:40
от 2100 ₸
17:40
от 2100 ₸
Prime Cinema
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D, RU
10:00
от 1500 ₸
11:40
от 1500 ₸
12:40
от 1500 ₸
13:50
от 1500 ₸
14:55
от 1500 ₸
17:15
от 1500 ₸
19:15
от 1500 ₸
21:30
от 1500 ₸
