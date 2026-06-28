Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы История игрушек 5 Расписание сеансов История игрушек 5, 2026 в Туркестане 28 июня 2026

Расписание сеансов История игрушек 5, 28 июня 2026 в Туркестане

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 28 пн 29 вт 30 ср 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «История игрушек 5»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, KK
16:20 от 2800 ₸ 20:20 от 3200 ₸
2D, KZ
12:30 от 2400 ₸ 15:20 от 2800 ₸ 19:20 от 3200 ₸
2D, RU
13:50 от 2400 ₸ 14:50 от 2400 ₸ 18:20 от 3200 ₸
Prime Cinema 160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D
12:55 от 2400 ₸ 13:10 от 2600 ₸ 14:55 от 2600 ₸ 15:15 от 2600 ₸ 16:55 от 2600 ₸ 17:20 от 2900 ₸ 19:25 от 2900 ₸
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Бишарашки в Индии: В поисках мамы
Бишарашки в Индии: В поисках мамы
2026, Казахстан, комедия
Супергёрл
Супергёрл
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
День разоблачения
День разоблачения
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
Колония
Колония
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, триллер
Властелины Вселенной
Властелины Вселенной
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Папасының қызы
Папасының қызы
2026, Казахстан, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Ночной бизнес
Ночной бизнес
2026, США / Австралия, боевик, триллер, комедия
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Пасть
Пасть
2026, Великобритания, триллер
Нашла 3 сериала, которые по вайбу похожи на «Извне»: подборка для тех, у кого ломка после финала 4 сезона
Эти 3 зарубежных сериала показали Вторую мировую войну без прикрас: трилогия Спилберга и Хэнкса — самый свежий вышел в 2024 году
«Невский-8» отошел на второй план, когда появился этот сериал НТВ: здесь у Паламарчука наконец главная роль
«Я на солнышке лежууу» и этот тест прохожууу: вспомните 6 фильмов СССР по пляжам в кадре
Одним мультиком вселенная «Маши и Медведя» не ограничивается: собрали все спин-оффы — а будет еще больше
Раз в год я пересматриваю этот сериал и буду делать это до пенсии: и нет, это не «Игра престолов» и не «Во все тяжкие»
Сейчас это средство — яд, а раньше им лечили наложниц в гаремах: в «Великолепном веке» такое, разумеется, не показали
Неужели во всем Средиземье не нашлось никого, кроме Фродо, чтобы уничтожить Кольцо: в этом и есть главный замысел Толкина
«У нашей дуры ни лица, ни фигуры», зато есть сложный тест из 5 вопросов по сказке «Морозко»: попробуйте ответить на все
Не только «Мажор»: 3 российских проекта, которые выкупили для адаптации за границей — понятны по всему миру
Коржик, Карамелька и Компот спасаются от жары только таким напитком: готовить просто — записывайте рецепт
Проглотите за выходные, но продолжения не будет: 3 лучших мини-сериала за последние десять лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше