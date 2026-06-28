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История игрушек 5
Расписание сеансов История игрушек 5, 2026 в Туркестане
28 июня 2026
Расписание сеансов История игрушек 5, 28 июня 2026 в Туркестане
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «История игрушек 5»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza
г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, KK
16:20
от 2800 ₸
20:20
от 3200 ₸
2D, KZ
12:30
от 2400 ₸
15:20
от 2800 ₸
19:20
от 3200 ₸
2D, RU
13:50
от 2400 ₸
14:50
от 2400 ₸
18:20
от 3200 ₸
Prime Cinema
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D
12:55
от 2400 ₸
13:10
от 2600 ₸
14:55
от 2600 ₸
15:15
от 2600 ₸
16:55
от 2600 ₸
17:20
от 2900 ₸
19:25
от 2900 ₸
В прокате
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История игрушек 5
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