Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Туркестане 30 декабря 2025

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 30 декабря 2025 в Туркестане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 26 Завтра 27 вс 28 пн 29 вт 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Prime Cinema 160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D, KZ
10:55 от 1500 ₸ 14:40 от 1500 ₸ 18:25 от 1500 ₸ 22:10 от 1500 ₸
2D, RU
11:30 от 1500 ₸ 15:10 от 1500 ₸ 18:50 от 1500 ₸ 22:35 от 1500 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Ассасин: Смертельная битва
Ассасин: Смертельная битва
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Не успели в кино? «Мажор в Дубае» с Прилучным наконец-то вышел в цифре: вот где смотреть фильм в хорошем качестве
В «Достать ножи 3» выжили не все: объясняем, кто на самом деле оказался убийцей — и да, в тексте много спойлеров
Тест для знатоков Гайдая: кто это сказал — царь или Бунша? Спутать очень просто, ведь они как близнецы
Итальянцы не могут оторваться от экрана, когда видят этот новогодний советский мультик: «Я в восторге от стиля! Сколько же времени они над этим работали!»
Журавлев назвал фильмы, которые смотрит каждый Новый год: сразу после Гайдая и «Властелина колец» — марафон сериала-хита от ВВС
Книга или все-таки реальная история из жизни? Разбираемся, на чем на самом деле основан новый фильм «Волчок»
Громкий ответ «Олдскулу» от СТС выходит 12 января 2026 года: что за сериал «Вечерняя школа» и кто займет место строгой Ароновой?
Чем кончается пятый сезон «Эмили в Париже»: такого поступка от героини никто не ожидал, а Лили Коллинз ее полностью оправдала
Помните сцену с Баранами в «Зверополисе»? Оказывается, это отсылка к популярному сериалу – ее поймут только взрослые
Одно слово на стене решило все: как Саша Белый понял, что друзей в «Бригаде» убрал именно Макс
«Эффект Долиной» и еще 5 самых громких скандалов 2025 года: как Гогунский оскорблял женщин, а Смолов бил мужчин
Топ главных сериалов 2025 года 18+ по версии «Амедиатеки»: в списке есть как продолжения культовых проектов, так и новинки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше