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Киноафиша Фильмы Властелины Вселенной Расписание сеансов Властелины Вселенной, 2026 в Туркестане 13 июня 2026

Расписание сеансов Властелины Вселенной, 13 июня 2026 в Туркестане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
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Как купить билеты на сеанс фильма «Властелины Вселенной»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, RU
13:40 от 2400 ₸ 14:40 от 2400 ₸ 16:00 от 2800 ₸ 17:00 от 2800 ₸ 18:40 от 3200 ₸ 19:40 от 3200 ₸ 21:20 от 3200 ₸ 22:20 от 3200 ₸
Prime Cinema 160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D
10:00 от 2400 ₸ 12:40 от 2400 ₸ 15:20 от 2600 ₸ 18:05 от 2900 ₸ 20:50 от 2900 ₸
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