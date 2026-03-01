Меню
Киноафиша Фильмы Ол сен емес Расписание сеансов Ол сен емес, 2026 в Темиртау 11 марта 2026

Расписание сеансов Ол сен емес, 11 марта 2026 в Темиртау

Завтра 8 пн 9 вт 10 ср 11
Как купить билеты на сеанс фильма «Ол сен емес»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Премьера 3D г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, KZ
10:00 от 2600 ₸ 15:00 от 2600 ₸ 20:05 от 2600 ₸
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
