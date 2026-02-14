Меню
Киноафиша
Фильмы
Не оставляй, мама!
Расписание сеансов Не оставляй, мама!, 2026 в Темиртау
15 февраля 2026
Расписание сеансов Не оставляй, мама!, 15 февраля 2026 в Темиртау
г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, KZ
10:00
от 2600 ₸
19:40
от 2600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Бiр түп алма ағашы
Отзывы
2026, Казахстан, драма
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
