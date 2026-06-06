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Киноафиша Фильмы Шевели перьями Расписание сеансов Шевели перьями, 2025 в Темиртау 8 июня 2026

Расписание сеансов Шевели перьями, 8 июня 2026 в Темиртау

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Шевели перьями»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Премьера 3D г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, RU
17:00 от 2600 ₸
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