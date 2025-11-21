Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы №37 Расписание сеансов №37, 2025 в Темиртау

Расписание сеансов №37, 2025 в Темиртау

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «№37»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Премьера 3D г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, KZ
10:00 от 2000 ₸ 17:30 от 2000 ₸ 21:20 от 2000 ₸
Злая. Часть 2
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Съемки новой драмы от режиссера «Трассы» и «Аутсорса» Душана Глигорова завершены: чем удивит сериал «Враги» по сценарию Маловичко (фото)
Финал уже 21 ноября: вспоминаем, что происходило в драме «Как приручить лису» — краткое содержание всех серий
«Хабенского жалко: он выше такого материала»: как фанаты встретили возвращение Меглина и чем удивил 3 сезон — первые отзывы
Энергия «Невского», драматургия — более личная: на Premier и РЕН ТВ выйдет сериал, где герой попадает в криминальный мир, чтобы спасти брата
«Панфилов опять кривляется, а сценаристы перегибают»: второй сезон «Акушера» на НТВ зрители смотрят, скрипя зубами
Делориан разгонялся до 141 км/ч, чтобы переместиться во времени: и это едва ли не самая глупая ошибка фильма «Назад в будущее»
Что не так с фильмом «Сущность»? Камбербэтчу за него прочат «Оскара» — но критики дают ему позорные 58%
Чем закончился сериал «Константинополь» и будет ли второй сезон: в деле Нератова и баронессы поставлена точка
Лучшим российским сериалом года стал проект с Иваном Янковским: взял главную награду премии «Сделано в России — 2025»
«Наш ответ "Крёстному отцу" и "Острым козырькам"»: почему «Константинополь» негласно прозвали главным криминальным открытием 2025 года
«Мурашки от каждого кадра»: зрители спорят, чья игра сильнее в сериале «Враг у ворот» — Янковского или Новина
Герои понравились, финал — нет: будет ли у «Васьки» на НТВ шанс исправиться во 2 сезоне
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше