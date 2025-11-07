Меню
Киноафиша Фильмы Gold'n Рахат Расписание сеансов Gold'n Рахат, 2025 в Темиртау

Расписание сеансов Gold'n Рахат, 2025 в Темиртау

Премьера 3D г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, KZ
10:00 от 2000 ₸ 18:10 от 2000 ₸
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Русалочка. Начало приключений
Русалочка. Начало приключений
2021, Китай, анимация
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Adal
Adal
2025, Казахстан, драма
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
