Киноафиша
Фильмы
Ограбление в Лос-Анджелесе
Расписание сеансов Ограбление в Лос-Анджелесе, 2026 в Темиртау
16 февраля 2026
Расписание сеансов Ограбление в Лос-Анджелесе, 16 февраля 2026 в Темиртау
Сегодня
14
Завтра
15
пн
16
вт
17
ср
18
г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, RU
13:30
от 2600 ₸
23:30
от 2600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Бiр түп алма ағашы
Отзывы
2026, Казахстан, драма
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
