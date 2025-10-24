Меню
Фильмы
Бақыт құшағында
Расписание сеансов Бақыт құшағында, 2025 в Темиртау
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Бақыт құшағында»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Премьера 3D
г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, KZ
13:40
от 2000 ₸
16:10
от 2000 ₸
21:50
от 2000 ₸
