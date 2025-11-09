Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Перемирие Расписание сеансов Перемирие, 2025 в Темиртау 9 ноября 2025

Расписание сеансов Перемирие, 9 ноября 2025 в Темиртау

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 7 Завтра 8 вс 9 пн 10 вт 11 ср 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Перемирие»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Премьера 3D г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, RU
22:50 от 2000 ₸
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Adal
Adal
2025, Казахстан, драма
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Русалочка. Начало приключений
Русалочка. Начало приключений
2021, Китай, анимация
17 ноября НТВ выпускает продолжение культового сериала с Панфиловым: авторитетный Брагин атакует, Жарова пытается вернуть прошлое
Напоминает «Настоящего детектива», но с элементами мелодрамы: речь про российский сериал 2015 года с Крюковым
Не можете дождаться нового «Зверополиса»? Вот 3 похожих на него мультфильма, которые помогут скоротать время
Пока все смотрят «Ведьмака» и «Бриджертонов»: вот 4 сериала Netflix, которые лучше любого громкого хита
Пока ждем «Трассу 2»: 6 детективных сериалов из России, которые заводят в такие же тёмные тупики — и там затаился маньяк
Ни в «Звездных войнах», ни в «Миротворце» не объяснили: как на самом деле выглядят джавы? Мы не уверены даже, есть ли у них глаза
Netflix слил в Сеть первые 5 минут финала «Очень странных дел»: такого Уилла Байерса вы еще не видели (видео)
Не Джек и не Роза: вот кто на самом деле главный персонаж «Титаника» — все это время она была перед глазами
Среди злодеев «Пиратов Карибского моря» этот — самый чудовищный и бесчеловечный: но что сделало Джонса таким? Разбираемся
Такого даже в «Игре престолов» избегали: почему Эмгыр хотел, чтобы Цири забеременела от него? Они ведь отец и дочь!
«Мой мозг фактически не функционировал»: Роберт Паттинсон откровенно рассказал, как выживал на съемках «Дюны 3» при +50
Он выбрал войну, она — выживание? Почему на самом деле расстались Геральт и Цири в «Ведьмаке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше