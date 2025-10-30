Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Перемирие Расписание сеансов Перемирие, 2025 в Темиртау

Расписание сеансов Перемирие, 2025 в Темиртау

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Перемирие»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Премьера 3D г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, KZ
21:15 от 2000 ₸
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Русалочка. Начало приключений
Русалочка. Начало приключений
2021, Китай, анимация
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сериал от создателей «Первого отдела» и «Невского» стал №1 на ТВ: обошел «Анну Медиум 4» и «Закон тайги»
Советский «Остров сокровищ» взорвал YouTube спустя 37 лет: особенно покорил иностранцев доктор Ливси
Что случилось с Габриэлем Агрестом в 5 сезоне? Эта драма в «Леди Баг» запутала даже внимательных зрителей
«Просто ремейк любого голливудского боевика»: в Сети назвали главный минус «Невского» — сериал вам тоже что-то напоминает?
С чего начать и чем закончить марафон «Пилы»: идеальный порядок фильмов для ночи ужасов — 9 жутких историй с 2004 по 2023
В какой серии Маринетт влюбилась в Супер-Кота? Зрители не поняли, почему она забыла про Адриана
За что «Утомлённые солнцем» Михалкова получили «Оскар»: главная драма советского лета, покорившая Голливуд
«Убийства в одном здании» переезжают в Лондон: трио подкастеров снова ищет труп, но теперь под Биг-Беном — дата премьеры 6 сезона известна
Холод, снег и Маша как всегда в центре событий: зимнюю серию «Маши и Медведя» «Дело было в январе» посмотрели 77 миллионов зрителей
Вот-вот выйдет 17 эпизод: сколько серий будет в аниме «Гачиакута»
Вместе с богатством и славой в семью Шелби пришло цыганское проклятье: чем был опасен голубой сапфир
Кровь, бензин и Хэллоуин: «Техасская резня бензопилой» — все части по порядку и как их смотреть без потери рассудка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше