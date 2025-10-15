Меню
Жабайы
Расписание сеансов Жабайы, 2025 в Темиртау
15 октября 2025
Расписание сеансов Жабайы, 15 октября 2025 в Темиртау
г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, KZ
10:30
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Наследство по-братски
Отзывы
2024, Ирландия, комедия
У «Декстера: Воскрешение» отличные рейтинги, так что 2 сезону быть: сценарий еще не готов, но первые подробности уже известны
Этот российский сериал после выхода первых серий ворвался в топ-10: «Петров другой, потрясает» — пишут зрители
Сериал «Отмороженные» получил продолжение: Ноль теперь депутат, а Фил пытается свести с ним старые счеты
Маленький призрак разума: что за девочка в фильме «Август» является Алехину?
НТВ переснял популярный советский фильм с Сафоновой: проверенный временем сюжет, Чадов, Иванова и другие причины ждать ремейк
Хитрее, чем Казанова: в 3 сезоне хита сам герой Антона Хабарова станет жертвой
«Великолепный век» опять все наврал? Историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима, его забытых наложницах и наследниках
Половина пути пройдена: сколько серий во 2 сезоне «Лихих» и когда выйдет финал криминальной драмы Быкова
Жуткая сцена из «Игры престолов» превращается в смешную, когда замечаешь эту деталь: видели ее в 7 сезоне?
У Афони была не лень, а депрессия: психолог Розенберг объяснила, как герой Куравлева стал заложником эпохи
Почему Джеймс Поттер ненавидел Северуса Снейпа: не поверите, но это началось вовсе не с Лили — было 4 причины
Премьера «Душегубов 2» разделила зрителей на два лагеря: сериал называют одновременно интригующим и скучным – как так?
