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Пропасть
Расписание сеансов Пропасть, 2026 в Темиртау
10 июня 2026
Расписание сеансов Пропасть, 10 июня 2026 в Темиртау
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Как купить билеты на сеанс фильма «Пропасть»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Премьера 3D
г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, RU
19:00
от 2600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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