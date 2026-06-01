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Киноафиша Фильмы Пропасть Расписание сеансов Пропасть, 2026 в Темиртау 10 июня 2026

Расписание сеансов Пропасть, 10 июня 2026 в Темиртау

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 10
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Как купить билеты на сеанс фильма «Пропасть»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Премьера 3D г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, RU
19:00 от 2600 ₸
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Пассажир
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