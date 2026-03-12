Меню
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Темиртау
Сегодня
12
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Премьера 3D
г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, RU
19:15
от 2600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Чёрный двор в кино
Отзывы
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Yйлену оңай
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Невеста!
Рецензия
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
