Киноафиша Фильмы Изумительная Мокси Расписание сеансов Изумительная Мокси, 2025 в Темиртау 21 октября 2025

Расписание сеансов Изумительная Мокси, 21 октября 2025 в Темиртау

Вся информация о мультфильме
Сегодня 18 Завтра 19 пн 20 вт 21 ср 22
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Изумительная Мокси»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Премьера 3D г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, RU
15:30 от 2000 ₸
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Ледяной предел
Ледяной предел
2025, США, триллер
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Бэмби: Лесной кошмар
Бэмби: Лесной кошмар
2024, Великобритания, ужасы, триллер
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
