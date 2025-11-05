Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Оболочка Расписание сеансов Оболочка, 2024 в Темиртау 5 ноября 2025

Расписание сеансов Оболочка, 5 ноября 2025 в Темиртау

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 1 вс 2 пн 3 вт 4 ср 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Оболочка»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Премьера 3D г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, RU
13:40 от 2000 ₸ 23:30 от 2000 ₸
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Русалочка. Начало приключений
Русалочка. Начало приключений
2021, Китай, анимация
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
«Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой
Коржик, Карамелька и Компот отправятся в прошлое? Новый спецвыпуск «Трех котов» станет научной фантастикой
Без клише и с высоким рейтингом: «Переводчики» называют лучшим европейским детективом последних лет — идеально на вечер
Если бы Алая Ведьма и Джин Грей столкнулись в битве, космос бы содрогнулся: но кто из них победит?
В «Мстителях: Судный день» без смерти супергероя не обойдется: фанаты уже знают, кого убьет Доктор Дум — намеки на это были еще летом
Маэстро был настоящим, а вот Кузнечик — нет? Разбираем, что в «В бой идут одни старики» правда, а что красивая легенда
Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов»
6 минут, 118 000 000 зрителей и один уставший Медведь: секрет успеха серии «Будьте здоровы!» из «Маши и Медведя»
У него совсем другое имя: почему Росомаху часто называют Логаном
Мог ли дементор уничтожить Волан-де-Морта? Разбираемся, что было бы с душой Темного Лорда
Когда выйдет «Черный телефон 3»? Режиссер назвал условие, без которого продолжения не будет
Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше