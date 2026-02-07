Меню
Киноафиша Фильмы На помощь! Расписание сеансов На помощь! , 2026 в Темиртау 9 февраля 2026

Расписание сеансов На помощь! , 9 февраля 2026 в Темиртау

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 7 Завтра 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «На помощь! »? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Премьера 3D г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, RU
13:25 от 2600 ₸
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Крипер
Крипер
2025, Канада / США, ужасы
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Бiр түп алма ағашы
Бiр түп алма ағашы
2026, Казахстан, драма
