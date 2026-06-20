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Очень страшное кино 6
Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 2026 в Темиртау
24 июня 2026
Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 24 июня 2026 в Темиртау
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Как купить билеты на сеанс фильма «Очень страшное кино 6»?
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Время сеанса
20:50
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20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Премьера 3D
г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, RU
22:00
от 2600 ₸
23:20
от 2600 ₸
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