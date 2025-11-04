Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Бугония Расписание сеансов Бугония, 2025 в Темиртау 4 ноября 2025

Расписание сеансов Бугония, 4 ноября 2025 в Темиртау

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 1 вс 2 пн 3 вт 4 ср 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Бугония»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Премьера 3D г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, RU
11:35 от 2000 ₸ 17:15 от 2000 ₸ 23:25 от 2000 ₸
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Русалочка. Начало приключений
Русалочка. Начало приключений
2021, Китай, анимация
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Когда выйдет «Черный телефон 3»? Режиссер назвал условие, без которого продолжения не будет
Мог ли дементор уничтожить Волан-де-Морта? Разбираемся, что было бы с душой Темного Лорда
Коржик, Карамелька и Компот отправятся в прошлое? Новый спецвыпуск «Трех котов» станет научной фантастикой
«Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой
Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов»
Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц
Если бы Алая Ведьма и Джин Грей столкнулись в битве, космос бы содрогнулся: но кто из них победит?
6 минут, 118 000 000 зрителей и один уставший Медведь: секрет успеха серии «Будьте здоровы!» из «Маши и Медведя»
У него совсем другое имя: почему Росомаху часто называют Логаном
Без клише и с высоким рейтингом: «Переводчики» называют лучшим европейским детективом последних лет — идеально на вечер
В «Мстителях: Судный день» без смерти супергероя не обойдется: фанаты уже знают, кого убьет Доктор Дум — намеки на это были еще летом
Маэстро был настоящим, а вот Кузнечик — нет? Разбираем, что в «В бой идут одни старики» правда, а что красивая легенда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше