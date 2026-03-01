Меню
Киноафиша
Фильмы
Невеста!
Расписание сеансов Невеста!, 2026 в Темиртау
17 марта 2026
Расписание сеансов Невеста!, 17 марта 2026 в Темиртау
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, RU
10:00
от 2600 ₸
13:50
от 2600 ₸
