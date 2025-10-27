Меню
Киноафиша
Темиртау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Черный телефон 2
Расписание сеансов Черный телефон 2, 2025 в Темиртау
27 октября 2025
Расписание сеансов Черный телефон 2, 27 октября 2025 в Темиртау
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
24
Завтра
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Черный телефон 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Премьера 3D
г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, RU
10:00
от 2000 ₸
22:00
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Бэмби: Лесной кошмар
Отзывы
2024, Великобритания, ужасы, триллер
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Почему Шляпник из «Алисы в Стране чудес» безумен на самом деле — и при чём тут ртуть? Тут уже явно не до смеха
«Это разочаровывает»: зрители нашли вопиющий киноляп в сериале «Далекий город» — виноваты не только сценаристы, но и операторы
Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн»
Российских премьер этой осенью немало, но именно «Август» собрал миллиард за 28 дней — вот что говорят о нем зрители
«Три кота» празднуют большой юбилей: культовому мультику уже 10 лет, а сколько тогда котятам, которые никак не взрослеют
Неон устарел, а Джаред Лето не «греет»: 5 причин, почему «Трон: Арес» провалился в прокате — главные ошибку Disney
Какова предпосылка «Долгой прогулки»: почему сто юношей добровольно идут на смерть
3 сезон «Вампиров средней полосы» ближе, чем вы думаете: когда выйдут первые эпизоды, где смотреть и что ждет зрителей
После «Во все тяжкие» Винс Гиллиган снял мир, где все счастливы — и это страшнее любой катастрофы: смотрим свежий трейлер «Из многих»
Мы все умрем? Что будет, если Чужой попадет на Землю в реальной жизни? Нейросеть выяснила, сколько дней проживет человечество
«Любопытная Варвара» вышла на международный уровень: фильм о маленькой сыщице сняли не в России
Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» может стать самым странным за карьеру автора: о мире, где вирус делает людей идеальными
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667