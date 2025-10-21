Меню
Киноафиша
Фильмы
Черный телефон 2
Расписание сеансов Черный телефон 2, 2025 в Темиртау
21 октября 2025
Расписание сеансов Черный телефон 2, 21 октября 2025 в Темиртау
Вся информация о фильме
г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, RU
13:30
от 2000 ₸
23:20
от 2000 ₸
