Киноафиша
Фильмы
Гренландия 2: Миграция
Расписание сеансов Гренландия 2: Миграция, 2026 в Темиртау
3 февраля 2026
Расписание сеансов Гренландия 2: Миграция, 3 февраля 2026 в Темиртау
Вся информация о фильме
Сегодня
31
Завтра
1
пн
2
вт
3
ср
4
г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, RU
12:00
от 2600 ₸
15:20
от 2600 ₸
19:00
от 2600 ₸
22:10
от 2600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
На помощь!
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Жалмауыз Кемпір
Отзывы
2026, Казахстан, ужасы
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Крипер
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, ужасы
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
