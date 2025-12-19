Меню
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Темиртау 22 декабря 2025

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 22 декабря 2025 в Темиртау

Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Премьера 3D г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, KZ
13:45 от 2000 ₸
2D, RU
12:00 от 2000 ₸ 19:10 от 2000 ₸ 19:30 от 2000 ₸ 22:30 от 2000 ₸
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
