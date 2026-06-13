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Киноафиша Фильмы Когда солнце взойдет с запада Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 2027 в Таразе 16 июня 2026

Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 16 июня 2026 в Таразе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14 пн 15 вт 16 ср 17
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Как купить билеты на сеанс фильма «Когда солнце взойдет с запада»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Premier Kazakhstan г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, RU
23:45 от 1600 ₸
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