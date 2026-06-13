Меню
Киноафиша
Тараз, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Когда солнце взойдет с запада
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 2027 в Таразе
15 июня 2026
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 15 июня 2026 в Таразе
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
пн
15
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Когда солнце взойдет с запада»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Premier Kazakhstan
г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, RU
23:45
от 1600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Властелины Вселенной
Отзывы
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Кассандра
Отзывы
2026, Кыргызстан, триллер
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Когда солнце взойдет с запада
Отзывы
2027, Казахстан, ужасы
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
Сняли за 52 млн, а получили 355: «Интерстеллар» нервно курит в сторонке рядом с самым реалистичным фильмом о космосе
Здесь есть «Ведьмак», так что список хороший: 5 фэнтези-сериалов, которые затягивают с первой минуты
Почему Барбаросса в «Великоленом веке» говорил Сулейману, что у него нет семьи? В итоге его дочь стала женой Мустафы
Не только «Маша и Медведь»: 5 настолько хороших российских мультсериалов, что их даже выкупил Netflix
До уровня «Невского» не дотягивает, но посмотреть стоит, чтобы узнать : а как быстро вы угадаете, кто убийца в этом детективе НТВ?
Точно недетская драма: что случилось с мамой Адриана в мультике «Леди Баг и Супер-Кот»
Эти 3 сериала Paramount+ легко можно осилить в выходные: начнете в пятницу и закончите с финальными титрами
Даже у трилогии «Властелин колец» был существенный изъян: Джексон лишил Фродо важнейшей сцены — знают лишь читатели
Штирлиц зашел в уборную разведуправления — и увидел там кран из СССР: что ещё советского проскользнуло в «17 мгновениях весны»
«Лабиринты разума» — южнокорейский ответ «Доктору Хаусу» с героем, которого боятся даже пациенты
Хёрли появился в церкви, а значит, умер, но что же стало с Островом? Эта загадка дает шанс для перезапуска «Остаться в живых»
Быть Штирлицем не надо, чтобы пройти тест по «Семнадцати мгновениям весны»: угадаете, кому принадлежат цитаты?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667