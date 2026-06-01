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Кассандра
Расписание сеансов Кассандра, 2026 в Таразе
14 июня 2026
Расписание сеансов Кассандра, 14 июня 2026 в Таразе
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Как купить билеты на сеанс фильма «Кассандра»?
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20:50
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Premier Kazakhstan
г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, KZ
10:30
от 1600 ₸
20:10
от 1600 ₸
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