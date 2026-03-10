Меню
Ол сен емес
Расписание сеансов Ол сен емес, 2026 в Таразе
11 марта 2026
Расписание сеансов Ол сен емес, 11 марта 2026 в Таразе
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
10
Завтра
11
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ол сен емес»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Premier Kazakhstan
г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, KZ
19:50
от 1600 ₸
21:30
от 1600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
