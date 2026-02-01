Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Супер Мишка Расписание сеансов Супер Мишка, 2024 в Таразе 28 февраля 2026

Расписание сеансов Супер Мишка, 28 февраля 2026 в Таразе

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Супер Мишка»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Premier Kazakhstan г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, RU
14:10 от 1600 ₸
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Супер Мишка
Супер Мишка
2024, Китай, приключения, анимация
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
«Это уже перебор!», «Всё чудесатее и чудесатее»: зрители нашли кучу киноляпов в 5 сезоне «Первого отдела»
«Редкая халтура» и «Уберите этот позор с экранов»: лишь один сериал с Иваном Колесниковым зрители захотели стереть из памяти
Этот фэнтези-сериал неожиданно вырвался в топы из-за нового «Гарри Поттера»: и причиной этому — спор о плагиате
Новинка от НТВ с любимым Шиловым: этот сериал 2026 года должны дождаться все поклонники «Невского»
В финале 4 сезона «Бриджертонов» Netflix дал зацепку на будущее: история продолжится, но с одним условием
«Ставлю на то, что Левчика убьют первым»: зрители глянули 5 серию «Детей перемен» и уже знают, чем закончится 2 сезон
Четыре сезона, где каждая серия — 10/10: этот сериал Netflix заткнул за пояс и «Очень странные дела», и «Чёрное зеркало»
Выше — только «Рыцарь Семи Королевств»: этот спин-офф культового сериала неожиданно вырвался в топы
Скучать не придется — март 2026 разгоняется не на шутку: громкие премьеры и возвращение сериалов, которые все будут обсуждать
«Тьфу, деревня!»: вы точно 100 раз пересмотрели «Любовь и голуби», если ответите на 5/5 вопросов (тест)
Не по лекалам «Невского» и «Первого отдела»: «Новая земля» на НТВ обещает совсем иной масштаб — премьера 3 марта
От чужого ребенка до позора Нурсемы: подоспели новые спойлеры к 4 сезону «Клюквенного щербета»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше