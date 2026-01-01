Меню
Киноафиша
Тараз, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Кыял
Расписание сеансов Кыял, 2025 в Таразе
Расписание сеансов Кыял, 2025 в Таразе
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
На помощь!
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Qiyal
Отзывы
2024, Казахстан, комедия
Крипер
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, ужасы
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Флибубу
Отзывы
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667