Киноафиша
Фильмы
Құшақташы мама
Расписание сеансов Құшақташы мама, 2026 в Таразе
25 января 2026
Расписание сеансов Құшақташы мама, 25 января 2026 в Таразе
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
23
Завтра
24
вс
25
пн
26
вт
27
ср
28
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Құшақташы мама»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Premier Kazakhstan
г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, KZ
10:00
от 1600 ₸
11:50
от 1600 ₸
19:10
от 1600 ₸
21:00
от 1600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
28 лет спустя
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, ужасы
Жалмауыз Кемпір
Отзывы
2026, Казахстан, ужасы
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Флибубу
Отзывы
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
