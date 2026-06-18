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Зверолюция
Расписание сеансов Зверолюция, 2026 в Таразе
22 июня 2026
Расписание сеансов Зверолюция, 22 июня 2026 в Таразе
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверолюция»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Premier Kazakhstan
г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, RU
13:00
от 1600 ₸
16:30
от 1600 ₸
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