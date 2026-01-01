Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Дәстүр: Теріс бата Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 2025 в Таразе 5 января 2026

Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 5 января 2026 в Таразе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 1 Завтра 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дәстүр: Теріс бата»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Premier Kazakhstan г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, KZ
21:20 от 1600 ₸ 23:10 от 1600 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Как работали гномьи кольца на самом деле? И почему Саурон просчитался с ними во «Властелине колец»?
У коня Юлия из «Трех богатырей» и мультика «Три кота» есть особая связь: фанаты даже не подозревают об этом
Так кто заказал Сашу Белого в конце «Бригады»? Всего одна фраза Каверина рушит всю логику сюжета
Пока ждете 8 сезон «Невского»: вот 2 захватывающих российских детектива НТВ, которые смотрятся на одном дыхании
Серебряные пенни, тарни и кастары: в мире «Властелина колец» расплачивались не только золотом
Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице
В СССР к этой сказке Роу отнеслись прохладно, зато в Японии ее хвалили и критики, и простые люди: а ведь съемки собирались запретить
Джим Керри хотел вернуть 20 000 000 долларов, лишь бы не снимать этот фильм: а зрители смотрят его каждый Новый год
Мягков получил роль Лукашина случайно: на эту роль Рязанов чуть не утвердил Миронова, но вот что пошло не так
Фильм «Духи Рождества» с рейтингом 7,6, который идеально включить на новогодних каникулах: там 0+, поэтому смело смотрите с детьми
Тест для фанатов «Место встречи изменить нельзя»: кем работали герои милицейского хита — 6 вопросов тем, кто идеально помнит сюжет до сих пор
Нравится, как играет на нервах «Игра в кальмара»? Эти 3 сериала-триллера справляются с задачей не хуже
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше