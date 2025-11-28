38 716 просмотров за 2 часа: вышла новая серия «Маши и Медведя» «Держи язык за зубами» — вот где смотреть в хорошем качестве (видео)

На «Форсаже 11» ничего не закончится: какие сериалы снимут по франшизе

В Большом театре провели 5 суток: где снимали «Хроники русской революции» — нарисовано далеко не все

Фатих женится под дулом пистолета, а под бинтами — новая Доа: «Клюквенный щербет» одним махом превратили в новый сериал-триллер

В России сняли свое «Холодное сердце»: в главной роли Никита Кологривый— ему составит компанию звезда «Слова пацана»

«У меня волосы встали дыбом»: после этого триллера люди не могут прийти в себя — заставляет посмотреть на жизнь под другим углом

Два классных детектива ноября, основанных на реальных событиях: включаешь — и смотришь без остановки

Британский ответ «Тайнам следствия»: сколько сезонов в сериале «Чисто английские убийства»

«Не могу оторваться, смотрю до четырёх утра»: главный эксперт по турдизи Ксения Бородина назвала 5 лучших турецких сериалов

Когда-нибудь задумывались, почему Джон Уик всегда в костюме? А ведь в черном он был всего раз за всю франшизу

Он существовал еще до начала вселенной: кто бог покемонов?