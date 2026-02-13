Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Ограбление в Лос-Анджелесе Расписание сеансов Ограбление в Лос-Анджелесе, 2026 в Таразе 18 февраля 2026

Расписание сеансов Ограбление в Лос-Анджелесе, 18 февраля 2026 в Таразе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ограбление в Лос-Анджелесе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Premier Kazakhstan г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, RU
11:50 от 1600 ₸ 21:45 от 1600 ₸
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы
2024, США, ужасы, триллер
Интереснее Брагина из «Первого отдела»: жду с нетерпением новый исторический проект с Иваном Колесниковым
Не хуже «Первого отдела», а то и лучше: обратите внимание на эти 2 детектива из Дании — в каждом всего лишь по 8 серий
«Я думаю, что он гений»: Фрейндлих назвала лучшего режиссера СССР – это не Рязанов, Гайдай или Меньшов
Не знаете, что включить на вечер — у сербов есть жесткий детектив на 6 серий: смотрятся залпом
«Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось?
Какой на самом деле была Ванга? Этот сериал с Еленой Яковлевой посмотрела взахлеб – эпизоды длятся 52 минуты, но хочется еще и еще
Эта серия «Фоллаута» худшая во всем втором сезоне: самый низкий рейтинг на IMDb и разочарованные отзывы
Есть 3 причины, по которым «Первому отделу» не нужно продолжения: одна из них в Шибанове
От вида этого голого героя в «Рыцаре Семи Королевств» зрители ахнули: кем на самом деле был сир Арлан
У «Хищника» будет еще одна часть: есть три варианта сиквела — все намеки уже были на экране
Зрители выбрали, что страшнее — «Пила» или «Звонок»: почему тихий японский хоррор пугает сильнее ловушек и крови
2 свежих фильма, которые обречены на провал в прокате: могут стать самыми худшими за год
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше