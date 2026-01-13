Меню
Киноафиша Фильмы Примат Расписание сеансов Примат, 2026 в Таразе 14 января 2026

Расписание сеансов Примат, 14 января 2026 в Таразе

Premier Kazakhstan г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, RU
13:40 от 1600 ₸ 19:15 от 1600 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Ойын
Ойын
2026, Казахстан, детектив
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
