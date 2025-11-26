Меню
Фильмы
Ауру
Расписание сеансов Ауру, 2025 в Таразе
26 ноября 2025
Расписание сеансов Ауру, 26 ноября 2025 в Таразе
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
20
Завтра
21
сб
22
вс
23
пн
24
вт
25
ср
26
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ауру»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Premier Kazakhstan
г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, KZ
22:00
от 1600 ₸
00:10
от 1600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
«Мурашки от каждого кадра»: зрители спорят, чья игра сильнее в сериале «Враг у ворот» — Янковского или Новина
Энергия «Невского», драматургия — более личная: на Premier и РЕН ТВ выйдет сериал, где герой попадает в криминальный мир, чтобы спасти брата
Чем закончился сериал «Константинополь» и будет ли второй сезон: в деле Нератова и баронессы поставлена точка
«Наш ответ "Крёстному отцу" и "Острым козырькам"»: почему «Константинополь» негласно прозвали главным криминальным открытием 2025 года
Делориан разгонялся до 141 км/ч, чтобы переместиться во времени: и это едва ли не самая глупая ошибка фильма «Назад в будущее»
«Панфилов опять кривляется, а сценаристы перегибают»: второй сезон «Акушера» на НТВ зрители смотрят, скрипя зубами
Что не так с фильмом «Сущность»? Камбербэтчу за него прочат «Оскара» — но критики дают ему позорные 58%
Почему Т-800 в первом «Терминаторе» смог остановить только пресс: разобрали финал культового боевика по косточкам
Финал уже 21 ноября: вспоминаем, что происходило в драме «Как приручить лису» — краткое содержание всех серий
Съемки новой драмы от режиссера «Трассы» и «Аутсорса» Душана Глигорова завершены: чем удивит сериал «Враги» по сценарию Маловичко (фото)
Лучшим российским сериалом года стал проект с Иваном Янковским: взял главную награду премии «Сделано в России — 2025»
Герои понравились, финал — нет: будет ли у «Васьки» на НТВ шанс исправиться во 2 сезоне
