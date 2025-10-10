Меню
Фильмы
Болған оқиға
Расписание сеансов Болған оқиға, 2025 в Таразе
Расписание сеансов Болған оқиға, 2025 в Таразе
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Болған оқиға»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Premier Kazakhstan
г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, KZ
19:25
от 1600 ₸
21:20
от 1600 ₸
