Киноафиша
Фильмы
Жабайы
Расписание сеансов Жабайы, 2025 в Таразе
11 октября 2025
Расписание сеансов Жабайы, 11 октября 2025 в Таразе
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Жабайы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Premier Kazakhstan
г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, KZ
10:00
от 1600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
