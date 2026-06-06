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Киноафиша Фильмы Лео и Тиг. Дорога на Байкал Расписание сеансов Лео и Тиг. Дорога на Байкал, 2026 в Таразе 10 июня 2026

Расписание сеансов Лео и Тиг. Дорога на Байкал, 10 июня 2026 в Таразе

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Лео и Тиг. Дорога на Байкал»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Premier Kazakhstan г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, RU
14:25 от 1600 ₸
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