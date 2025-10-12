Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Ифрит 2 Расписание сеансов Ифрит 2, 2025 в Таразе 12 октября 2025

Расписание сеансов Ифрит 2, 12 октября 2025 в Таразе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 10 Завтра 11 вс 12 пн 13 вт 14 ср 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ифрит 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Premier Kazakhstan г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, KZ
16:50 от 1600 ₸ 20:50 от 1600 ₸
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Керексин
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Сериал «Отмороженные» получил продолжение: Ноль теперь депутат, а Фил пытается свести с ним старые счеты
Почему Джеймс Поттер ненавидел Северуса Снейпа: не поверите, но это началось вовсе не с Лили — было 4 причины
НТВ переснял популярный советский фильм с Сафоновой: проверенный временем сюжет, Чадов, Иванова и другие причины ждать ремейк
Лучший фильм года? Но ведь об этой драме со 100% на RT почти никто не слышал
«Великолепный век» опять все наврал? Историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима, его забытых наложницах и наследниках
Хитрее, чем Казанова: в 3 сезоне хита сам герой Антона Хабарова станет жертвой
Премьера «Душегубов 2» разделила зрителей на два лагеря: сериалы называют одновременно интригующим и скучным – как так?
Половина пути пройдена: сколько серий во 2 сезоне «Лихих» и когда выйдет финал криминальной драмы Быкова
Жуткая сцена из «Игры престолов» превращается в смешную, когда замечаешь эту деталь: видели ее в 7 сезоне?
Все шикарно, правда есть одно но: что Кубрик думал о «Сиянии» Кинга и как это развязало войну между гениями
Маленький призрак разума: что за девочка в фильме «Август» является Алехину?
У «Декстера: Воскрешение» отличные рейтинги, так что 2 сезону быть: сценарий еще не готов, но первые подробности уже известны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше