Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы 28 лет спустя: Храм из костей Расписание сеансов 28 лет спустя: Храм из костей, 2026 в Таразе 18 января 2026

Расписание сеансов 28 лет спустя: Храм из костей, 18 января 2026 в Таразе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 17 Завтра 18 пн 19 вт 20 ср 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «28 лет спустя: Храм из костей»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Premier Kazakhstan г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, RU
19:00 от 1600 ₸
Дело семейное
Дело семейное
2025, США, комедия, криминал, драма
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Ойын
Ойын
2026, Кыргызстан, детектив
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
28 лет спустя: Храм из костей
28 лет спустя: Храм из костей
2026, США, ужасы
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше